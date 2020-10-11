Москва, , 16:53 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России продолжить посреднические усилия по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Mid.ru

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Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, соответствующее заявление Лавров сделал во время телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Стороны также отметили необходимость выполнения положений совместного заявления министерств иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 октября, в 12:00 вступил в силу режим перемирия в Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших. Вступивший в силу режим перемирия фактически сразу был нарушен.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел со своими коллегами из Армении и Азербайджана телефонные переговоры.

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