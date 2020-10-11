Минск, , 16:06 — REGNUM О применении водомета против протестующих в Минске 11 октября сообщают издания TUT. BY и Naviny.by.

Водомёт на полицейском спецавтомобиле Vitaly V. Kuzmin

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По информации источника, силовики выставляют оцепление по проспекту Машерова, там стоят «машины с ограждением «Рубеж», водомет, силовики со щитами».

«Работает водомет, людей оттесняют» по проспекту Машерова в сторону жилого миниполиса «Каскад», сообщает в 15:40 TUT.BY.

» В районе пересечения улицы Немига с проспектом Победителей в Минске против мирных демонстрантов… применяют водометы с желтой краской » , — сообщает в 15:44 Naviny.by.

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Напомним, ранее стало известно о задержании в Белоруссии 32 человек, четверо из которых — российские журналисты.