Душанбе, , 15:38 — REGNUM По состоянию на 15:00 (13:00 мск) явка избирателей на выборах президента Таджикистана составила 70,7%, а так как она превысила 50%, выборы считаются состоявшимися. Об этом 11 октября сообщил журналистам председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзоду.

По инфоормации Худоерзоду, по состоянию на 15:00 проголосовали 3 495 215 человек, что составляет 70,7% от общего числа избирателей.

Худоерзода отметил, что согласно законодательству Таджикистана количество проголосовавших является основанием для того, чтоб считать выборы состоявшимися.

Напомним, избирательные участки в Таджикистане были открыты для голосования в 06:00 (04:00 мск) и завершат работу в 20:00 (18:00 мск). В стране было открыто 3375 участков, а за пределами Таджикистана — 39 участков в 29 странах.

Отметим, за первые три часа голосования явка избирателей составила 20,7%, еще спустя три часа — 46,4%.