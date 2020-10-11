Москва, , 15:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что обычно всегда ждет поздравлений с днем рождения от самых близких ему людей. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, что 7 октября глава государства отмечал свой день рождения, ему исполнилось 68 лет. По словам президента, даже если его близкие не рядом с ним в его день рождения, то они обязательно каким-то образом его поздравят.

«Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то», — рассказал президент.

Также российский лидер отметил, что подарки ему дарят не только взрослые родственники, но и подросшие внуки. Обычно это какие-нибудь поделки или рисунки.

«Поделки бывают, да. Тоже. Поделки, рисунки, просто поздравления», — отметил президент России.