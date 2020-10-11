Кишинёв, , 14:52 — REGNUM Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку заявил о повторном заражении коронавирусной инфекцией. Об этом политик написал 11 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам политика в сентябре состояние его здоровья ухудшилось, резко снизился иммунитет и он стал уязвимым к коронавирусной инфекции. Министр также сообщил, что на прошлой неделе он сдал тест на SARS-CoV-2, результат которого оказался положительным.

«Сейчас я в больнице, в отделении реанимации. Мне уже лучше, и, надеюсь, в ближайшее время вернусь к работе», — добавил Войку.

Напомним, в мае 2020 года Павел Войку был инфицирован коронавирусом. По его словам, он бы и не узнал тогда, что заражен SARS-CoV-2, если бы не сдал тест.