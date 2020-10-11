Минск, , 14:49 — REGNUM В Минске возле кинотеатра «Москва» 11 октября силовики задержали сотрудников средств массовой информации, сообщает издание TUT.BY, а также правозащитный центр «Весна».

"Возле кинотеатра Москва начались первые задержания. К мужчине, ехавшему на велосипеде, подбежали омоновцы, столкнули его с велосипеда и задержали. Его отвели в микроавтобус, велосипед отнесли туда же», — сообщает издание TUT.BY .

Журналисты также сообщили, что в Октябрьское районное управление внутренних дел (РУВД) Минска «для проверки документов» везут задержанных журналистов Елену Толкачеву (журналистку TUT. BY и БелаПАН), Татьяну Коровенкову, Сергея Сацюка (БелаПАН), Юрия Шамшура (ТАСС), а также Дмитрия Дмитриева («Новы Час»).

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Сообщается, что на Немиге (видимо имеется ввиду район станции метро «Немига») в микроавтобус с задержанными журналистами забрали также фотокорреспондента «БелТА» Андрея Покумейко и его коллегу Оксану Манчук.

По информации правозащитного центра «Весна», в Минске также задержали журналиста ТАСС Гавриила Григорова, его коллегу из ТАСС Валерия Степченкова, фотографа ТАСС Наталью Федосенко, журналистов Дмитрия Мицкевича, Алексея Ивашкевича, Анастасию Бойко. По данным правозащитников, в Минске на момент публикации новости задержаны 11 человек, еще один человек задержан в Витебске.

Напомним, сегодня в 14:00 в Минске запланирована очередная акция протеста недовольных результатами выборов президента Белоруссии.