Душанбе, , 13:52 — REGNUM По состоянию на 12:00 (10:00 мск) явка избирателей на выборах президента Таджикистана составила 46,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) Таджикистана Носирджона Салими.

За шесть часов голосования по данным ЦКВР на всех избирательных участках страны проголосовали 2 295 459 избирателей, что составило 46,4% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Напомним, на нынешних выборах президента Таджикистана зарегистрировано свыше 4,9 млн избирателей, для которых 11 октября в 06:00 по местному времени открылись 3375 избирательных участка. Еще 39 избирательных участков были открыты для избирателей за границей. За первые три часа в Таджикистане проголосовали 20,7% избирателей. Избирательные участки закроются в 20:00 (18:00 мск).