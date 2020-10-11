Минск, , 12:42 — REGNUM В центральную часть белорусской столицы с цель усиления мер безопасности прибыла спецтехника с силовиками, сообщает 11 октября РИА Новости.

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Несколько единиц техники находятся у Дома офицеров. Армейские грузовики также прибыли на улицу Интернациональную. Из грузовиков вышли люди с автоматами Калашникова, одетые в военную форму.

По проспекту Независимости в направлении к центру города также проехала еще одна колонна спецтехники, среди которой были водометы. Одетые в военную форму люди отгораживают забором заявленное оппозиционерами место сбора — стелу «Минск — город-герой».

Армейские грузовики, водометы, заградительные машины и автомобили, в прицепах которых находится колючая проволока расположены на улице Саперов недалеко от резиденции главы государства. Десять бронетранспротеров находятся между зданием БелЭКСПО и резиденцией белорусского лидера.

Напомним, в Белоруссии после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа начались акции протеста оппозиционно настроенных граждан. Лидеры оппозиции заявляют, что не признают победу Александра Лукашенко на нынешних выборах, а своим «президентом» считают кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которая в данный момент находится в Литве. Самые массовые акции протеста в Белоруссии проходят в воскресенье и из-за рубежа координируются посредством telegram-каналов. Начало очередной акции запланировано сегодня, 11 октября, на 14:00. Основная цель оппозиционеров — добиться отставки действующего президента Белоруссии.