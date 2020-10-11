Киев, , 11:59 — REGNUM Украина должна договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, поскольку главным приоритетом для государства и каждого чиновника должно быть здоровье граждан, заявил народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура в эфире украинского телевидения.

Соратник Зеленского подчеркнул, что если российская вакцина будет эффективной, власти Украины не имеют права не воспользоваться этой возможностью.

«Если эффективность российская вакцина свою покажет, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться и закупать», — сказал депутат.

Вместе с тем Качура подчеркнул, что часть фракции «Слуга народа» за эту позицию может «забросать его камнями».

«Но я считаю, что главным приоритетом для государства и каждого чиновника должно быть здоровье граждан. Основоположная ценность конституции — здоровье и жизнь каждого гражданина Украины», — сказал депутат «Слуги народа».

ИА REGNUM напоминает, что 6 октября депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность поставки российской вакцины против коронавируса на Украину. В свою очередь президент Зеленский дал понять, что блокирует такие поставки, и заявил, что не советует украинцам «очень верить в предвыборные инициативы отдельных циников».