Киев, , 11:48 — REGNUM На Украине сегодня, 11 октября, политики и эксперты продолжают обсуждать тему фактического отказа властей страны от российской вакцины от коронавируса, несмотря на критическую ситуацию с заболеваемостью, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталия Королевская отмечает, что для действующей власти личные рейтинги гораздо важнее, чем здоровье украинцев.

«В ситуации, когда количество заболевших коронавирусом в Украине ежедневно растет, а больницы переполнены и скоро перестанут справляться с нагрузкой, ничего, кроме шока и недоумения, категорический отказ власти от противовирусных вакцин российского производства вызывать не может», — отметила парламентарий.

Она призвала очень четко понимать, что речь идет исключительно о здоровье нации, и вопрос пиара здесь неуместен.

«Виктор Медведчук фактически сделал то, что должна была сделать власть — провел переговоры с руководством России относительно вопросов мирного урегулирования и поднял вопрос о вакцинах от коронавируса, которую Россия успешно протестировала», — считает Королевская.

Также парламентарий объяснила, почему «Зе-команда» неспособна принимать стратегические решения, от которых зависит будущее Украины. По ее мнению, это связано с тем, что власти парализованы страхом потери власти и рейтингов.

«Нонсенс, когда страх потери персональных рейтингов настолько велик, что во избежание этого украинская власть готова пожертвовать здоровьем людей. Безусловно, принять помощь от России — это решение, которое можно назвать непопулярным. Но во время выборов мы не раз слышали о готовности идти на непопулярные решения, главное — чтобы они приносили пользу нашей стране. За это время мы увидели массу действительно непопулярных и неконструктивных решений — продажа земли, легализация игорного бизнеса, два антисоциальных бюджета, продолжение политики Порошенко — но их никак не назовешь полезными. А в тех вопросах, которые принесли бы пользу, власть политической воли и смелости так и не проявила», — резюмировала Наталия Королевская.

ИА REGNUM напоминает, что предварительное согласие на поставки российской вакцины на Украину было озвучено 6 октября, по итогам встречи в Москве президента России Владимира Путина и народного депутата Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Однако 7 октября президент Зеленский дал понять, что официального обращения от Киева к России по этому вопросу не будет, и Украина рассчитывает исключительно на помощь ЕС.

Сам Медведчук заявил, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России. В свою очередь член политсовета оппозиционной партии Юрий Загородний отметил, что кабмин Украины создал так называемый коронавирусный фонд как кубышку, которую можно потрошить по своему усмотрению.

Эксперты считают, что Украина всё равно будет покупать российскую вакцину, но уже через «третьи страны» и в 10 раз дороже, чем могла бы.