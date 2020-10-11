Гянджа, Азербайджан, , 11:19 — REGNUM О семи погибших и 34 раненных в результате ракетного обстрела города Гянджи в Азербайджане со стороны армии Армении сообщили 11 октября в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

«В ночь на 11 октября Гянджа, второй по величине город Азербайджана, находящийся далеко за линией фронта, подвергся ракетному обстрелу вооруженных сил Армении. В результате нападения семь мирных жителей погибли и 34 человека получили ранения, включая детей», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Напомним, ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили об обстреле города Гянджи со стороны Армении. В свою очередь в пресс-службе министерства обороны Армении данную информацию опровергли.

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