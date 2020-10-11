Гянджа, Азербайджан, 11 октября 2020, 11:19 — REGNUM О семи погибших и 34 раненных в результате ракетного обстрела города Гянджи в Азербайджане со стороны армии Армении сообщили 11 октября в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.
Напомним, ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили об обстреле города Гянджи со стороны Армении. В свою очередь в пресс-службе министерства обороны Армении данную информацию опровергли.
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