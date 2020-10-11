Степанакерт, , 10:42 — REGNUM Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил, что режим прекращения огня в Карабахе полноценно не соблюдается. Об этом он заявил 11 октября в ходе пресс-конференции в Степанакерте, сообщает РИА Новости.

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По словам лидера республики сегодня, 11 октября, утром было относительно спокойно. Также президент НКР отметил, что не знает, как долго продлится «это спокойствие».

«На фронте происходит обмен огнём, но я не назову это боями», — отметил Арутюнян.

Глава республики также добавил, что до вступления в силу перемирия Азербайджан начал операцию по захвату Гадрута, но Нагорно-Карабахской Республике удалось вернуть контроль над городом.

Напомним, накануне, 10 октября в 12:00 вступил в силу режим перемирия в Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших. Вступивший в силу режим перемирия фактически сразу был нарушен.