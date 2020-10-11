Бишкек, , 09:59 — REGNUM Бывшего депутата киргизского парламента Равшана Джеенбекова допросили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии. Об этом 11 октября со ссылкой на сообщение политика в одной из социальных сетей сообщает 24.kg.

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Допрос политика касался массовых беспорядков в Бишкеке 6 октября. По словам экс-депутата, ему задали несколько вопросов и отпустили.

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Напомним, ранее в рамках уголовного дела по факту организации 9 октября массовых беспорядков в Бишкеке на площади Ала-Тоо были допрошены сыновья бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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