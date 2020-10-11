11 октября 2020 | Время чтения 4 мин

В апреле 2010 года Антоний Мачеревич должен быть лететь в Смоленск вместе с Лехом Качиньским, однако на подъезде к аэродрому изменил решение и отправился поездом. Спустя 10 лет смоленская катастрофа всё же дотянулась до него, отправляя «святого Антония» в политическое небытие.

Станислав Стремидловский, , 09:33 — REGNUM Когда в середине сентября сего года следственная бригада №1 Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный во время крушения польского президентского самолета Ту-154М в апреле 2010 года, многие российские политики и политологи восприняли подобный жест как очередной выпад против Москвы. Однако в Польше всё воспринималось иначе.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Смоленская катастрофа является одним из самых больших противоречивых событий в восприятии польского политического класса и общества. После крушения борта партия «Право и Справедливость» (PiS), председателем которой является Ярослав Качиньский, брат погибшего президента Польши Леха Качиньского, сделала из этой трагедии культовое явление. Помимо личностного отношения свою роль играл и расчет. Версия о заранее спланированном покушении на президента и членов делегации упала на благодатную почву, ведь мало какой еще народ, кроме поляков, настолько склонен к конспирологическому мышлению. После того, как PiS осенью 2015 года выиграла парламентские выборы, закрытая ранее тема снова вышла на первые позиции. Правящая партия начала повторные расследования. Одно повела прокуратура. Второе — являвшийся на тот момент министром национальной обороны Польши Антоний Мачеревич, который создал в начале 2016 года специальную подкомиссию.

Мачеревич привлек различных международных экспертов и «экспертов», ход работы постоянно освещался проправительственными изданиями. Но в какой-то момент стало очевидным, что руководство «Права и Справедливости» недовольно деятельностью подкомиссии, которая периодически выбрасывала на публику всё новые и новые версии «теории взрыва» самолета, что выглядело дискредитацией трагедии апреля 2010 года. В январе 2018 года Мачеревича отправили в отставку с поста министра, не предложив равнозначной должности, а заседания подкомиссии перестал показывать правительственный телеканал TVP. Начали нарастать вопросы к экс-главе оборонного ведомства. В феврале сего года он пообещал, что итоговый отчет появится в апреле, затем повторил это в начале июня, наконец, 30 июля, отвечая на вопрос депутатов Сейма, гарантировал предоставление его не позже 30 сентября. Однако ничего так и не сделал, продолжая при этом настаивать на «теории взрыва».

Что в корне противоречило позиции Национальной прокуратуры, которая за основу взяла версию о неумышленных ошибках российских диспетчеров (или умышленных), приведших к авиакатастрофе, на что обратили внимание многие польские эксперты. Загадкой оставалось ходатайство о временном аресте. Правоведы резонно замечали, что Конституция России запрещает выдавать ее граждан какой-либо иностранной державе, чего не могли не знать прокуроры. Было очевидным, что идет разыгрывание политической карты, что связывали с министром юстиции и генеральным прокурором Збигневом Зёбро, чья партия «Солидарная Польша» входит в правящую коалицию. К этому времени между Зёбро и Качиньским разгорался конфликт из-за противоположных взглядов на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. «Смоленское дело и передача обвинительного заключения в суд — это для нас сигнал о том, что следствие скоро будет закрыто, — сообщал порталу OKO. press источник в «Праве и Справедливости». — Председатель партии, потерявший брата в Смоленске, был поставлен перед свершившимся фактом».

Если проблема была в своеволии генерального прокурора, который таким образом пытался набрать очков в глазах Качиньского, интрига должна была бы разрешиться в конце сентября после заключения нового соглашения между партиями — членами правящей коалиции. Зёбро более-менее сохранил свои позиции. Однако последовала новая атака на Мачеревича, и уже с неожиданной стороны. На него обрушился медиа-холдинг братьев Карновских, давний и бескомпромиссный сторонник PiS. В начале октября журнал Sieci опубликовал статью с жесткой критикой подкомиссии экс-министра. «Это шокирующий материал, полный лжи, клеветы и попыток полностью дисквалифицировать расследование, — заявил в ответ в эфире католического телеканала Trwam Мачеревич — Суть его в том, чтобы показать российской стороне и оппозиции, «Гражданской платформе», что о Смоленске нет правды». Но расстановка сил уже не в пользу бывшего главы оборонного ведомства.

Судя по всему, руководство правящей партии приняло решение списать его со счетов, и Мачеревичу не поможет даже сорокалетняя дружба с Ярославом Качиньским. «Право и Справедливость» осознала, что «теория взрыва» не имеет доказательств, и никакой итоговый отчет подкомиссии не сможет убедить в ней как поляков, так и общественное мнение за рубежом. Линия прокуратуры в этом отношении дает возможность PiS отступить, сохранив лицо. Расчет строится на том, что Россия не выдаст диспетчеров, а значит, «Право и Справедливость» может заявить своим избирателям, что это из-за отказа Москвы «сотрудничать» польские следователи не могут установить истину, после чего дело о смоленской катастрофе спишут в утиль. И пожертвуют Мачеревичем, которого, скорее всего, на предстоящем в ноябре конгрессе правящей партии снимут с поста ее вице-председателя. В апреле 2010 года Мачеревич должен быть лететь в Смоленск вместе с Лехом Качиньским, однако на подъезде к аэродрому изменил решение и отправился поездом. Спустя 10 лет смоленская катастрофа всё же дотянулась до него, отправляя «святого Антония» в политическое небытие.