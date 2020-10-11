Баку, 11 октября 2020, 08:10 — REGNUM Заявление о ракетном обстреле вооружёнными силами Армении азербайджанского города Мингячевир и расположенной там ТЭС заявила 11 октября генпрокуратура Азербайджана.
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По данным генпрокуратуры, утром 11 октября ВС Армении обстреляли промышленный город Мингячевир и расположенную там Мингячевирскую ТЭС, которая является крупнейшей на Южном Кавказе. Отмечается, что город расположен в 100 км от зоны военных действий.
Уточняется, что ракеты были обезврежены средствами ПВО Азербайджана. В настоящее время генпрокуратура проводит необходимые следственные мероприятия на месте инцидента.
Со стороны Еревана комментариев по данному поводу пока не поступало.
Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении минобороны Азербайджана о ракетном обстреле ВС Армении азербайджанского города Гянджа. В свою очередь власти Армении назвали данное заявление дезинформацией.
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