Баку, , 08:10 — REGNUM Заявление о ракетном обстреле вооружёнными силами Армении азербайджанского города Мингячевир и расположенной там ТЭС заявила 11 октября генпрокуратура Азербайджана.

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По данным генпрокуратуры, утром 11 октября ВС Армении обстреляли промышленный город Мингячевир и расположенную там Мингячевирскую ТЭС, которая является крупнейшей на Южном Кавказе. Отмечается, что город расположен в 100 км от зоны военных действий.

Уточняется, что ракеты были обезврежены средствами ПВО Азербайджана. В настоящее время генпрокуратура проводит необходимые следственные мероприятия на месте инцидента.

Со стороны Еревана комментариев по данному поводу пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении минобороны Азербайджана о ракетном обстреле ВС Армении азербайджанского города Гянджа. В свою очередь власти Армении назвали данное заявление дезинформацией.

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