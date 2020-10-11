Ереван, , 07:36 — REGNUM Заявление Азербайджана об обстреле города Гянджи с территории Армении опровергла 11 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в своём Facebook.

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Как уточнила Степанян, Армения соблюдает договорённости о прекращении огня и не ведёт обстрелов территории Азербайджана. Заявление азербайджанской стороны об обстреле города Гянджа Степанян назвала дезинформацией.

Напомним, утром 11 октября минобороны Азербайджана сообщило о попадании ракеты в жилое здание в городе Гянджа. По данным военного ведомства обстрел вёлся с территории Армении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших и 28 пострадавших в результате обрушения жилого здания в Гяндже. Минобороны Азербайджана заявило, что здание обрушилось в результате попадания ракеты, выпущенной со стороны Бердского района на территории Армении.

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