Баку, , 06:56 — REGNUM Пять человек погибли, 28 пострадали в результате обрушения жилого здания при обстреле азербайджанского города Гянджа. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана.

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Представители ведомства подтвердили попадание ракеты в жилое здание в Гяндже. По данным МЧС республики, при разборе завалов были обнаружены теля пяти человек, ещё 28 человек получили ранения. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

По информации минобороны Азербайджана, город Гянджа был обстрелян с территории Бердского района Армении. В Ереване до настоящего времени никак не прокомментировали данную информацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших и 17 пострадавших в результате попадания ракеты в жилой дом в городе Гянджа.

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