Баку, , 06:35 — REGNUM Пять человек погибло, ещё 17 получили ранения при попадании ракеты в жилой дом при обстреле азербайджанского города Гянджа. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

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По данным МЧС, жилое здание в городе Гянджа было разрушено в результате попадания ракеты, выпущенной с территории Армении. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Из-под завалов были извлечены тела пяти человек, как минимум 17 человек получили ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минобороны Азербайджана заявило об обстреле второго по величине азербайджанского города Гянджа с территории Бердского района в Армении. Власти Армении пока не прокомментировали информацию об обстреле Гянджи.

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