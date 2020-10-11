Баку, , 06:00 — REGNUM Заявление об обстреле города Гянджа со стороны Армении сделало минобороны Азербайджана. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.

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По данным минобороны Азербайджана, обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджа вёлся с территории Бердского района Армении. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минобороны Армении опровергло информацию минобороны Азербайджана об обстреле армянской армией азербайджанского города Тертер.

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