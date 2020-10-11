Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Переболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп больше не заразен. Об этом заявил 11 октября лечащий врач американского лидера Шон Конли, его заявление было распространено пресс-службой Белого дома.

Конли заявил, что Трамп подходит под критерии Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), установленных для безопасного прекращения режима изоляции. По словам лечащего врача Трампа, утром президент США сдал ПЦР-тест, позволяющий выявить коронавирус в организме. Результат теста показал, что американский лидер уже не опасен для окружающих в плане передачи коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Трамп рассказал о своём самочувствии во время выступления с балкона Белого дома.

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