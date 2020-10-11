Степанакерт, , 03:42 — REGNUM Серия взрывов от выпущенных снарядов произошла в столице Нагорно-Карабахской Республики, городе Степанакерте. Об этом 11 октября сообщает Sputnik Армения.

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Сирена воздушной тревоги была включена в городе около 02:50 по местному времени (01:50 мск), после возобновления обстрелов. В течение часа по Степанакерту было выпущено как минимум 5−6 снарядов.

Отмечается, что обстрел города произошёл через несколько часов после объявления режима прекращения огня. Информация о возможных пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле армией Азербайджана двух городов и нескольких крупных сёл в Нагорном Карабахе.

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