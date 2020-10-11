Рига, , 03:21 — REGNUM Решительный протест в связи с депортацией экс-председателя Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда выразило посольство России в Латвии. Об этом 10 октября сказано в заявлении дипмиссии на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что российский гражданин Норвинд был выслан из Латвии «с нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия». Пожилого мужчину выдворили из страны, невзирая на ухудшение состояния его здоровья в ходе процедуры депортации.

Также в посольстве России уточнили, что дипмиссия в Риге, вопреки общепринятой практике, не была извещена о намерениях и действиях властей Латвии в отношении гражданина РФ. О мотивах депортации Норвинда российские дипломаты также уведомлены не были.

В российской дипмиссии назвали данный эпизод «вопиющим» и предупредили, что он может иметь в будущем негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений.

Норвинд являлся главой Общества военных пенсионеров, в него входили военные пенсионеры, проживавшие на территории Латвии. Общество было ликвидировано по решению суда несколько лет назад. Формальным поводом для высылки Норвинда стало аннулирование вида на жительство в Латвии. Во время процедуры депортации ветерану стало плохо, его сначала отправили в больницу, но затем привезли на границу и передали российским пограничникам.