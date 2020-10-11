Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Ответственность за увеличение разрыва между богатыми и бедными в США возложил кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден на своего соперника, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Соответствующее заявление Байден сделал 10 октября в ходе выступления предвыборном митинге в городе Эри в штате Пенсильвания.

Согласно оценке Байдена, действующий американский президент и его соперник на выборах Трамп может стать первым главой Белого дома со времён Герберта Гувера (1929−1933), при котором сократилось количество рабочих мест. Байден привёл данные, согласно которым в США с начала пандемии COVID-19 были безвозвратно сокращены 11 млн рабочих мест, в том числе 40 тыс. мест в промышленном секторе Пенсильвании.

Байден заявил, что этап восстановления экономики страны после пандемии является «одним из самых неравноправных в истории». По словам кандидата в президенты, «100 миллиардеров в самый разгар пандемии заработали дополнительно $300 млрд, а самые малоимущие в нашей стране скатились вниз еще глубже». По мнению Байдена, это произошло из-за того, что Трамп смотрит на события в стране и мире «через призму Пятой авеню в Нью-Йорке», где сосредоточены престижные магазины и престижное жильё.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала жителей США «организоваться» и проголосовать за Байдена.

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