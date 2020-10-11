Степанакерт, 11 октября 2020, 00:40 — REGNUM Об ударах армии Азербайджана по двум городам Нагорного Карабаха сообщил пресс-секретарь президента Республики Ваграм Погосян. Слова пресс-секретаря президента страны цитирует 10 октября действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр.
Согласно данным, поступившим от Погосяна, в настоящее время ракетному обстрелу со стороны Азербайджана подвергаются города Мартуни, Шуши, а также ряд крупных сельских общин Нагорного Карабаха. Обстрел населённых пунктов продолжается, вопреки достигнутым в Москве договорённостям о перемирии.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Армении заявил о попытке Азербайджана сорвать соглашение о прекращении огня, достигнутое в ходе переговоров в Москве между дипломатами Армении и Азербайджана.
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