Степанакерт, 11 октября 2020, 00:40 — REGNUM Об ударах армии Азербайджана по двум городам Нагорного Карабаха сообщил пресс-секретарь президента Республики Ваграм Погосян. Слова пресс-секретаря президента страны цитирует 10 октября действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр.

Реактивные системы залпового огня азербайджанской армии
Реактивные системы залпового огня азербайджанской армии
Mod.gov.az

Согласно данным, поступившим от Погосяна, в настоящее время ракетному обстрелу со стороны Азербайджана подвергаются города Мартуни, Шуши, а также ряд крупных сельских общин Нагорного Карабаха. Обстрел населённых пунктов продолжается, вопреки достигнутым в Москве договорённостям о перемирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Армении заявил о попытке Азербайджана сорвать соглашение о прекращении огня, достигнутое в ходе переговоров в Москве между дипломатами Армении и Азербайджана.

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджан пытается сорвать соглашение о прекращении огня – МИД Армении