Ереван, , 23:36 — REGNUM В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Азербайджан пытается сорвать соглашение о прекращении огня. Об этом 10 октября сообщается в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

Реактивная система залпового огня азербайджанской армии Mod.gov.az

«Нарушая свои обязательства, Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах», — отмечается в заявлении.

Данный факт расценивается официальным Ереваном как попытка сорвать выполнение ранее достигнутых договоренностей.

Напомним, ранее в столице России городе Москве состоялись консультации между дипломатами Армении и Азербайджана. В ходе переговоров было достигнуто соглашение о временном прекращении огня.