Рига, , 22:35 — REGNUM В посольстве России в Латвии выразили протест в связи с депортацией бывшего главы Общелатвийского общества военных пенсионеров Владимира Норвинда. Об этом 10 октября сообщается в заявлении дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

«Выражаем самый решительный протест в связи со скоропалительной депортацией российского гражданина, военного пенсионера, бывшего председателя совета Общелатвийского общества ветеранов В. С. Норвинда», — отмечается в заявлении.

Сотрудники российского дипломатического ведомства подчеркнули, что данный акт является нарушением норм этики и здравомыслия.

«С нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия пожилой человек, страдающий серьёзными хроническими заболеваниями, несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья в ходе процедуры депортации, был выдворен из Латвии», — резюмировали российские дипломаты.

Формальным поводом для депортации Норвинда стало аннулирование вида на жительство в Латвии. Во время высылки из страны у него случился приступ аритмии.