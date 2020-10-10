Сараево, , 21:54 — REGNUM Директор отдела СМИ Европейского парламента Пауло Рангель оценил встречу 9 октября с членами президиума Боснии и Герцеговине в Брюсселе как «чрезвычайно продуктивную». Он также выразил готовность ЕС в будущем предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Как он написал 9 октября вечером в своем профиле в социальной сети, эта встреча — положительный сигнал на фоне последних событий и стимул перехода к новому этапу переговоров по вступлению в ЕС.

«Я сделаю все возможное, чтобы тесные и интенсивные отношения между Боснией и Герцеговиной и Европейским союзом могли привести, как можно скорее, к получению Сараево статуса кандидата. Все в ваших руках», — заключил Рангель.