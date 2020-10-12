Александр Халдей, 12 октября 2020, 21:21 — REGNUM Рассмотрев в предыдущей статье вопрос: что будет, если Карабах падёт, можно перейти к другому вопросу: что будет, если Карабах устоит. Каждый вариант имеет цепочку причин и следствий, и необходимо рассмотреть все варианты.

Нагорный Карабах
Нагорный Карабах

Если в случае падения Карабаха в Армении происходят переворот и отстранение от власти Пашиняна, то в случае, если Карабах выстоит, возможны два варианта: а) переворот в Азербайджане и отстранение от власти Алиева; б) сохранение власти Алиева и предотвращение переворота.

Первый вариант возможен в случае продолжения жёсткого противостояния Азербайджана и Армении, доходящего до полного исчерпания ресурсов и военного тупика нападающей стороны. Второй — в случае остановки войны до наступления пика кризиса наступления и перевода конфликта в формат переговоров.

Сейчас уже ясно, что под воздействием убеждений Москвы обе стороны поняли, что стоят перед перспективой утраты власти и личной безопасности, и сделали шаг назад, возвращаясь в переговорный формат взаимоотношений. Кроме того, у обоих на пороге замаячили кризис государственности и утрата и без того облачного суверенитета.

В Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе
Nkrmil.am

У Пашиняна возникли претензии к США, у Алиева — к Турции. «Политическая крыша» не выполнила своих обещанных функций и, как говорил Остап Бендер, «воленс-неволенс я должен пересмотреть условия договора». Разочарование Армении и Азербайджана в политических покровителях — это главный для России итог «момента истины» в очередной армяно-азербайджанской войне.

В случае прямого военного тупика под Карабахом у Азербайджана при нынешних тенденциях возникают чрезмерные военные потери, не оправдываемые победой, ибо её не наступает. Тогда оппозиция в виде коалиции «Мусавата», «Народного фронта Азербайджана» и ряда примкнувших к ним партий, которых в этой республике аж 61 штука, свергает Алиева, который ответит за всё. Тем более что эти партии ненавидят клан Алиевых ещё со времён правления Алиева-старшего и ищут повод начать кампанию по его свержению.

Сам же Алиев — фигура ослабленная, клан Пашаевых, к которому принадлежит его жена, даже более влиятелен, чем клан Алиевых, а «Мусават» ближе к Турции, чем Алиев и его партия «Новый Азербайджан». Проблема в том, что «Мусават» и «НФА» — партии идеологические, а «Новый Азербайджан» — классическая безыдейная и корыстная партия власти, которая немедленно рассыпается при первых признаках поражения. Тем паче, что коррупция в Азербайджане — основа формирования элиты ещё со времён позднего СССР.

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
President.az

Нарастание проблем рубит под Алиевым сук, на котором покоится его власть. Элита Азербайджана недовольна перехватом управления своими военно-политическими структурами Турцией. Проблема не в том, что они имеют идейные расхождения — нет, просто в случае превращения Азербайджана в турецкий протекторат все они теряют власть, а на их место приходят ставленники Эрдогана. И к тому же Эрдоган сейчас в сложном положении на Западе, а азербайджанцы достаточно хитры, чтобы не влезать в чужой конфликт. У них свои отношения с Западом, и портить их из-за сдачи Азербайджана в аутсорсинг Турции они не хотят.

И тут наступил психологический момент для дипломатической встречи в Москве, которая дождалась подходящего момента и вовремя нанесла Турции точечный удар. С 10 октября в 12 часов военные действия в Карабахе прекращаются, начинает действовать Минская группа ОБСЕ. Переговоры будут идти на основе прежних базовых принципов, начнётся обмен пленными и телами погибших.

Москва сделал главное — не допустила «потери лица» Пашиняна и Алиева. Пока каждый из них на момент решения о прекращении огня и переходе к переговорам имеет в активе какие-то пропагандистские очки и переговоры может «продать» у себя дома как сделанное одолжение. То есть шаг с позиции силы, а не слабости. Надо сказать, что чутьё у них отменное, как у Паши Эмильевича, «понявшего, что сейчас его будут бить, и может быть даже ногами».

Никол Пашинян
Никол Пашинян
Gov.am

Фортуна на войне переменчива, и теперь проблемы уже у Эрдогана. Алиев и Пашинян на самом краю пропасти сумели осознать, остановиться и сделать шаг назад, а вот разогнавшийся Эрдоган провалился, как бык перед тореадором. Причём тореадор здесь Путин, элегантно шагнувший в сторону, а вот сколько на арене было быков, пусть каждый подсчитает сам. Классическое путинское дзюдо, когда «белые начинают и проигрывают».

Если Карабах устоит в результате «недовоёванной войны», перешедшей до наступления краха в переговоры, то всё волшебным образом меняется, статус-кво сохраняется, проигрывающие становятся победителями, а побеждавшие — проигравшими.

Азербайджан не становится колонией Турции, а Армения — вторым Израилем после его разгрома Римской империей, с уходом в рассеяние на две тысячи лет и прекращением государственности. Закавказье не становится зоной соперничества Ирана, Турции и США, откуда изгнана Россия. Все остались при своих, и учитывая близость катастрофы, это даже удачный выход из положения для всех.

Теперь положение Эрдогана в Азербайджане несколько нелепо, после слов «всем спасибо, все свободны» пора с вещами на выход. Прощаться и не уходить Эрдоган, конечно, попытается, но бонусов ему это уже не принесёт.

Вторая военная неудача Азербайджана в Карабахе чуть позже может стоить Алиеву больших проблем. Когда все опомнятся и станут задавать вопросы: что это было, что делать и кто виноват, кто ответит за напрасно пролитую азербайджанскую кровь, Алиева ждут тяжёлые времена. И как всегда, спасёт его только Россия — при правильном отношении к её рекомендациям, разумеется, ибо российский МИД — не скорая помощь с реанимацией, политических трупов не оживляет.

Отряд Армии обороны Нагорного Карабаха
Отряд Армии обороны Нагорного Карабаха
Facebook.comArayikHarutyunian

Приближение к краю пропасти помогло Пашиняну и Алиеву избежать судьбы цезаря, проигравшего войну из-за ошибки в выборе союзника. Однако «оправившись и покурив», они вполне могут сделать вид, что ничего особенного не произошло, и продолжать свои игры в многовекторность, тем паче, что все структуры зависимости от Запада у них сохранены.

Замена некоторых одиозных лиц, сделанная Пашиняном в критический момент, возможно, по просьбе России, принципиально ничего не меняет. Армянские радикалы Сороса останутся на местах и будут утверждать, что это они сами выиграли войну, и Россия тут ни при чём, она только помешала водрузить армянский флаг над азербайджанским парламентом. То же самое будут говорить протурецкие оппозиционеры Алиева.

Но Россия не цепляется за такие мелочи. Переговоры и остановка войны — это её дипломатическая победа. Сейчас России выгодно предотвратить сценарий катастрофы в Закавказье и его оккупацию Турцией и США. Партия здесь отложена и будет доигрываться позже.

Все формально сохранили свои позиции, и это можно назвать наилучшим исходом для всех, кроме Турции. Эрдоган попробует дипломатическим криками и показной активностью прикрыть своё политическое поражение, но это для его внутренней аудитории. В мире все зафиксируют его поражение, и это ещё скажется на глобальной турецкой повестке. Охлаждение Алиева к идеям Эрдогана теперь неизбежная плата за карабахскую авантюру.