Минск, , 21:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который 10 октября встретился в СИЗО с представителями оппозиции, якобы «признал существование политзаключенных» в стране. Об этом написала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своём Telegram-канале.

Светлана Тихановская T.me/tsikhanouskaya

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»Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления, — отметила она. — Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных».

По ее мнению, Лукашенко должен немедленно освободить политзаключенных, если он хотел показать готовность к диалогу.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где пообщался с представителями оппозиции.

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