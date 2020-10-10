Минск, , 21:04 — REGNUM В столице Белоруссии городе Минске прошел очередной женский марш оппозиции. Об этом 10 октября сообщает портал tut.by.

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Женщины, принявшие участия в мероприятии, вышли на улицы столицы в бело-красных одеждах. Некоторые из участниц шествия были задержаны сотрудниками правопорядка.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов в стране. Представители оппозиции не согласились с результатами голосования, убедительную победу в котором одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.