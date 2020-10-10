Ереван, , 20:46 — REGNUM Перемирие в Нагорном Карабахе, начавшееся с полудня 10 октября, в целом соблюдается, за исключением отдельных провокационных эпизодов со стороны ВС Азербайджана, сообщил 10 октября журналистам официальный представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.

Ованнисян «Всю прошедшую ночь и до обозначенного часа перемирия шли бои. С 12:00 перемирие в целом соблюдается, но противник время от времени прибегает к провокациям».

Так, представитель армянских военных отметил, что нагорно-карабахские войска в рамках договорённостей по перемирию дали противнику «приблизиться к одной из позиций», чтобы тот мог унести тела погибших.

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Однако это было использовано азербайджанскими военными «для провокаций».

Ованнисян «Поэтому заявляю, что впредь такие процессы будут осуществляться только в присутствии представителей Красного Креста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне перемирия азербайджанские власти заявили, что армянская армия ведёт атаки на территории, где проживают мирные жители Азербайджана.

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