Ереван, 10 октября 2020, 20:46 — REGNUM Перемирие в Нагорном Карабахе, начавшееся с полудня 10 октября, в целом соблюдается, за исключением отдельных провокационных эпизодов со стороны ВС Азербайджана, сообщил 10 октября журналистам официальный представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.
Так, представитель армянских военных отметил, что нагорно-карабахские войска в рамках договорённостей по перемирию дали противнику «приблизиться к одной из позиций», чтобы тот мог унести тела погибших.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе: в ожидании перемирия — трансляция»
Однако это было использовано азербайджанскими военными «для провокаций».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне перемирия азербайджанские власти заявили, что армянская армия ведёт атаки на территории, где проживают мирные жители Азербайджана.
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