Подгорица, , 20:09 — REGNUM Кандидат на пост председателя нового правительства и лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич 9 октября пригласил боснийскую партию принять участие в формировании нового правительства. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«В этот момент я чувствую особое удовлетворение, обращаясь к вам от имени коалиции «За будущее Черногории». Я подтверждаю готовность, выраженную в соглашении о сотрудничестве с коалицией «Мир — наша нация» и «Черно-белые», взаимодействовать с партиями меньшинств», — указал Кривокапич в приглашении.

Напомним, что Рафет Хусович, председатель боснийской партии Боснии и Герцеговины и бывший вице-президент правительства Черногории, недавно заявил, что его партия выступает за формирование правительства, в которое войдут представители меньшинств, и что из-за политических разногласий их коалиция с оппозиционным Демократическим фронтом — невозможна.