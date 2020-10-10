Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов проводит переговоры с Великобританией по вопросу о возобновлении авиасообщения. Об этом 10 октября сообщает The Wall Street Journal.

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Речь идет о возобновлении рейсов из Нью-Йорка в Лондон. Предполагается, что в случае возобновления перелетов, каждый пассажир должен будет сдать тест на коронавирусную инфекцию.

В Вашингтоне считают, что проведение тестов до и после перелета, позволит избежать 14-дневного карантина для пассажиров.

Как отмечают журналисты издания, совет национальной безопасности при Белом доме, дал положительное заключение на открытие воздушного коридора.

Напомним, по последним данным в США было зафиксировано 57 тыс. 420 случаев заражения коронавирусной инфекцией.