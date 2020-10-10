Баку, 10 октября 2020, 19:47 — REGNUM Об обстреле Агдамского района Азербайджана армией Армении заявили 10 октября в азербайджанском минобороны.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Баку обвинил Ереван в неудавшейся ракетной атаке на азербайджанский Мингячевир. В миноброны Армении опровергли обвинение в обстреле азербайджанского города.
После полудня 10 октября эти обвинения в обстрелах являются обвинениями в нарушении режима гуманитарного перемирия, призванного дать возможность сторонам конфликта в Карабахе обменять пленных.
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