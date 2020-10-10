Москва, , 19:45 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон до сих пор не приблизились к соглашению по контролю над вооружениями. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные расхождения по некоторым позициям.

«Мы не приблизились, я это подчёркиваю и настаиваю на этом, что мы не приблизились за последнее время к достижению такой договорённости с США», — подчеркнул Рябков в комментарии РИА Новости.

Рябков отметил, что переговоры, состоявшиеся в столице Финляндии, городе Хельсинки, продемонстрировали серьезные расхождения между США и Россией в указанном вопросе.