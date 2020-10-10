Ереван, , 19:39 — REGNUM Третья мировая война может наступить, если не остановить войну в Нагорном Карабахе, и произойдёт это из-за вмешательства Турции, заявил 10 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью ZDF.

Никол Пашинян primeminister.am

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Глава правительства Армении заявил, что международному сообществу, в частности — ЕС, пора признать независимость Нагорного Карабаха.

Пашинян «В противном случае мы можем столкнуться с угрозой Третьей мировой войны. Я говорил и ещё раз повторю: если международное сообщество, и в частности Европа, не отреагируют должным образом, то в недалеком будущем нужно ожидать Турцию у стен Вены».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян заявлял, что ожидает признания независимости Нагорного Карабаха от Франции.

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