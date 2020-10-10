Ереван, 10 октября 2020, 19:39 — REGNUM Третья мировая война может наступить, если не остановить войну в Нагорном Карабахе, и произойдёт это из-за вмешательства Турции, заявил 10 октября армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью ZDF.
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Глава правительства Армении заявил, что международному сообществу, в частности — ЕС, пора признать независимость Нагорного Карабаха.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян заявлял, что ожидает признания независимости Нагорного Карабаха от Франции.
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