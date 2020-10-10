Вена, , 19:20 — REGNUM Европейский союз должен говорить с Российской Федерацией «очень четким языком». Об этом 10 октября заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг Австрийскому агентству печати.

«Мы (Евросоюз) должны в целом говорить очень четким языком с РФ», — сказал дипломат.

По его словам, Россия является сильным соседом сообщества, поэтому Брюсселю нужно оставаться в диалоге с Москвой. При этом он добавил, что для диалога на равных с РФ «нам в качестве ЕС нужна основа».

Как передавало ИА REGNUM, 5 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России заявил, что новый механизм введения санкций за использование запрещенных видов химикатов Запад попытается применить против РФ, используя инцидент с блогером Алексеем Навальным.

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