Тегеран, , 19:19 — REGNUM Вмешательство третьих стран в войну в Нагорном Карабахе недопустимо, заявил 10 октября иранский президент Хасан Рухани в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

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Пресс-служба иранского лидера привела высказывание Рухани:

«Возможное вмешательство некоторых третьих стран в конфликт приведет к его расширению и затянет его».

По словам Рухани, такое вмешательство — не в интересах жителей Закавказья и Ближнего Востока. Между тем, по его данным, в Нагорном Карабахе действуют иностранные боевики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переговорах Путина и Рухани, информацию о которых распространила пресс-служба Кремля.

Москва, Тегеран и Ереван не раз указывали на информацию о присутствии в Нагорном Карабахе иностранных боевиков. По некоторым данным, они могут поставляться Турцией из Сирии.

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