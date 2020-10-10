Тегеран, , 19:35 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани 10 октября призвал всех жителей страны продолжать соблюдать протоколы здравоохранения, поскольку новые данные по коронавирусу в последние дни указывают на рост числа случаев заражения и смертей по всей стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на заседании Национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом, Рухани отметил, что пандемия COVID-19 будет распространяться по миру еще долгое время, предупредив, что люди все еще должны следовать медицинским протоколам.

Заявив, что ношение маски в общественных местах является обязательным для всех, президент сказал, что если кто-то не использует маску, он будет оштрафован на 500 000 риалов (12 долл. США).

Он подчеркнул, что пациенты с COVID-19 также обязаны сами пройти карантин, иначе их тоже оштрафуют. «Мы также можем быть заражены гриппом, но у нас есть вакцина и лекарство от него», — заявил иранский президент.