Тегеран, , 19:40 — REGNUM 10 октября посол Исламской Республики Иран в Исламабаде, выразив заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Пакистаном в области защиты окружающей среды, подчеркнул необходимость продолжения совместной работы в данном направлении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни заявил об этом на встрече с министром Пакистана по вопросам изменения климата Зартаджем Гюль Вазиром.

В ходе переговоров иранский посол заявил о тесных связях между Пакистаном и Ираном в различных направлениях, представляющих взаимный интерес, а также отметил достижения совместной деятельности в деле поддержания окружающей среды.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы ирано-пакистанского сотрудничества в области охраны окружающей среды и изменения климата. Кроме того, стороны также призвали к развитию совместного сотрудничества в области обезлесения и борьбы с засухой.