Тегеран, , 19:29 — REGNUM 10 октября посол Ирана в Исламабаде и председатель постоянного комитета сената Пакистана по иностранным делам подчеркнули необходимость укрепления парламентского сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский дипломат Сейед Мохаммад Али Хоссейни обсудил последние события в развитии двусторонних отношений и сотрудничества на встрече с сенатором Мушахидом Хусейном Саидом.

Хоссейни выразил готовность Ирана наращивать парламентское сотрудничество с дружественной и братской страной Пакистаном.

Выразив удовлетворение дружественными отношениями, обе стороны обсудили необходимость расширения парламентского и регионального сотрудничества между Ираном и Пакистаном в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Сенатор Мушахид Хусейн Саид, в свою очередь, пригласил спикера иранского парламента посетить Пакистан. Он также выразил надежду на расширение сотрудничества и активизацию связей в различных направлениях.