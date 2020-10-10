Москва, 10 октября 2020, 19:03 — REGNUM Положительную оценку гуманитарному перемирию в Нагорном Карабахе дал 10 октября в беседе с журналистами президент бывшего СССР Михаил Горбачёв.
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Он назвал перемирие, договорённость о котором была Арменией и Азербайджаном достигнута накануне, 9 октября, при посредничестве России, «первым шагом».
Также Горбачёв заявил, что «хорошо, что помогла Россия», но что нужны дальнейшие действия по урегулированию ситуации. Войну в Нагорном Карабахе он оценил как «очень тяжёлую проблему».
Напомним, карабахский конфликт, уходящий корнями в прошлое, обострился после развала СССР.
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