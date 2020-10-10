Москва, , 19:03 — REGNUM Положительную оценку гуманитарному перемирию в Нагорном Карабахе дал 10 октября в беседе с журналистами президент бывшего СССР Михаил Горбачёв.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе: в ожидании перемирия — трансляция»

Он назвал перемирие, договорённость о котором была Арменией и Азербайджаном достигнута накануне, 9 октября, при посредничестве России, «первым шагом».

Также Горбачёв заявил, что «хорошо, что помогла Россия», но что нужны дальнейшие действия по урегулированию ситуации. Войну в Нагорном Карабахе он оценил как «очень тяжёлую проблему».

Напомним, карабахский конфликт, уходящий корнями в прошлое, обострился после развала СССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Нагорный Карабах: Путин бросил на стол свою политическую репутацию