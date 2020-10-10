Лондон, , 19:01 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил свое стремление заключить соглашение о будущих отношениях с Европейским союзом, после выхода из содружества. Об этом 10 октября он сообщил во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Джонсон подчеркнул, что соглашение о формате будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством будет выгодно обеим сторонам.

Премьер-министр также отметил, что в случае, если соглашения не удастся достигнуть, то отношения между ЕС и Великобританией будут строиться на основе правил Всемирной торговой организации (ВТО).

«В ближайшие дни необходимо достигнуть прогресса в ряде направлений, в частности в области рыболовства и обеспечения условия для равной конкуренции», — отметил Джонсон.

Напомним, ранее официальный Лондон заявил о необходимости завершения переговоров о соглашении с Евросоюзом до 15 октября 2020 года. Это необходимо для того, чтобы к концу года сделка была ратифицирована.