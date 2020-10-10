Вильнюс, , 18:57 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая ранее перебралась в Литву, поговорила по телефону со своим мужем Сергеем. Об этом сообщает 10 октября ее пресс-служба в Telegram-канале.

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«Состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских, — говорится в сообщении. — Это первый разговор за четыре месяца».

Напомним, в настоящее время Сергей Тихановский находится в белорусском СИЗО.

Как передавало ИА REGNUM, 5 октября белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила о желании встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.

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