Ереван, , 18:51 — REGNUM Вопрос обмена пленными с ВС Азербайджана обсудил армянский министр обороны Давид Тоноян с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении Клэр Мейтро, сообщили 10 октября в оборонном ведомстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе: в ожидании перемирия — трансляция»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обмен пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших в войне в Нагорном Карабахе — основная цель гуманитарного перемирия, объявленного с полудня 10 октября.

В настоящее время в Нагорном Карабахе благодаря гуманитарной паузе в войне проводится обезвреживание ракет, упавших в Степанакерте и не взорвавшихся.

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