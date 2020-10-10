Степанакерт, , 18:40 — REGNUM Встречу провёл президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян с военнослужащими на линии соприкосновения, передаёт 10 октября Sputnik Армения.

Араик Арутюнян с бойцами Армии обороны Нагорного Карабаха Facebook.com/ArayikHarutyunian

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Арутюнян встретился с группой, отразившей наступление армии Азербайджана на Гадрутском направлении на южном участке фронта.

Арутюнян «Адресат этой победы — народ, но вы её творите. Хочу, чтобы вы немного поправились, привели себя в порядок и продолжили свою службу. Преклоняюсь перед вами, приведите себя в порядок и продолжите свою службу».

Как сообщало ИА REGNUM, армия обороны Нагорного Карабаха ранее заявила, что азербайджанские военные предпринял попытку диверсионно-разведывательного проникновения в Гадрутском направлении.

Это произошло, как отмечается, до установления гуманитарного режима прекращения.

«Действия Азербайджана, по всей видимости, продиктованы для подтверждения заявления о взятии Гадрута, сделанного накануне президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым», — заявили в нагорно-карабахском оборонном ведомстве.

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