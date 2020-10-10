Стокгольм, , 18:12 — REGNUM Жителям США следует голосовать на президентских-2020 за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщила шведская экоактивистка Грета Тунберг на странице в соцсети Twitter.

Грета Тунберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я никогда не занимаюсь партийной политикой, — написала 17-летняя девушка. — Но предстоящие выборы в США выше всего этого».

По ее словам, жителям США следует «организоваться» и проголосовать за Байдена.

Как передавало ИА REGNUM, дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника от Демократической партии Джо Байдена, намеченные на 15 октября, отменила ранее Комиссия по президентским дебатам США.

Читайте также: В США отменили вторые дебаты между Трампом и Байденом

Читайте развитие сюжета: Байден возложил на Трампа вину за разрыв между богатыми и бедными в США