Стокгольм, 10 октября 2020, 18:12 — REGNUM Жителям США следует голосовать на президентских-2020 за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщила шведская экоактивистка Грета Тунберг на странице в соцсети Twitter.
«Я никогда не занимаюсь партийной политикой, — написала 17-летняя девушка. — Но предстоящие выборы в США выше всего этого».
По ее словам, жителям США следует «организоваться» и проголосовать за Байдена.
Как передавало ИА REGNUM, дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника от Демократической партии Джо Байдена, намеченные на 15 октября, отменила ранее Комиссия по президентским дебатам США.
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