Москва, , 18:02 — REGNUM Представители России и Ирана обсудили возможность восстановления авиасообщения между странами, сообщили 10 октября в Росавиации.

Первый замглавы Министерства транспорта России Александр Нерадько и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили перспективы возобновления авиасообщения между странами, расширение географии полетов между после снятия карантинных ограничений, вопрос летной годности воздушных судов и другие вопросы сотрудничества в области гражданской авиации, говорится в пресс-релизе федерального агентства.

Стороны также подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений в вопросах, касающихся воздушного транспорта.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. На фонде пандемии многие страны мира приняли решения об ограничении авиасообщения.