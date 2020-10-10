Баку, , 18:00 — REGNUM Останавливаться на пути «восстановления целостности Азербайджана» власти этой страны не намерены. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил 10 октября в интервью РБК.

Алиев «Наша цель остаётся неизменной: восстановление целостности Азербайджана, признанной всем мировым сообществом, возврат азербайджанцев в места их первоначального традиционного проживания».

Азербайджанский лидер добавил, что Баку будет продолжать добиваться от Еревана соблюдения режима перемирия. Так он видит урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе: в ожидании перемирия — трансляция»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 октября, в Москве прошли трёхсторонние переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, посвящённые войне в Нагорном Карабахе.

Стороны конфликта договорились о гуманитарном перемирии, наступившем 10 октября в полдень, однако Ереван, Степанакерт и Баку уже обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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