Баку, 10 октября 2020, 18:00 — REGNUM Останавливаться на пути «восстановления целостности Азербайджана» власти этой страны не намерены. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил 10 октября в интервью РБК.
Азербайджанский лидер добавил, что Баку будет продолжать добиваться от Еревана соблюдения режима перемирия. Так он видит урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе: в ожидании перемирия — трансляция»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 октября, в Москве прошли трёхсторонние переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, посвящённые войне в Нагорном Карабахе.
Стороны конфликта договорились о гуманитарном перемирии, наступившем 10 октября в полдень, однако Ереван, Степанакерт и Баку уже обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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