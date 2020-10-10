Тирана, , 17:47 — REGNUM Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама положительно оценил усилия Москвы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом 10 октября сообщается в заявлении пресс-службы ОБСЕ.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

В результате действий Министерства иностранных дел России, удалось достигнуть соглашения о временном прекращении огня между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе.

«Это событие произошло в ответ на обращение президента России Владимира Путина и в соответствии с соглашением между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — подчеркнули в ОБСЕ.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел Азербайджана заявили о том, что режим прекращения огня не вступил в силу, ввиду невозможности создания необходимых условий для его реализации.